Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работа двух российских аэропортов приостановлена

В аэропорту Волгограда и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в российских авигаванях.

В аэропорту Волгограда и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В ярославском и волгоградском аэропорту временно приостановлены прием и отправка рейсов», — написал Кореняко в telegram-канале. По его словам, данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры по ограничению работы уже вводились в авиагавани Пскова. Данные ограничения сняли с 11:28 по московскому времени.