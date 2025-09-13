Работа двух российских аэропортов приостановлена

Ограничения введены в российских авигаванях.
В аэропорту Волгограда и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В ярославском и волгоградском аэропорту временно приостановлены прием и отправка рейсов», — написал Кореняко в telegram-канале. По его словам, данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные меры по ограничению работы уже вводились в авиагавани Пскова. Данные ограничения сняли с 11:28 по московскому времени.