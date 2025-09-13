Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Волгограда и Ярославля временно прекратили работу

Утром 13 сентября в аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Воздушные гавани Волгограда и Ярославля временно прекратили работу. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Меры безопасности действуют с 05:10 по Москве. Остальные российские аэропорты, за исключением упомянутых, работают в штатном режиме.

«Аэропорты ВОЛГОГРАД, ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.

В ночь на 12 сентября план «Ковер» ввели в Пулково. Меры приняли на фоне угрозы атаки БПЛА в Ленинградской области. Силы ПВО сработали также над Петербургом. Всего за ночь сбили порядка 30 беспилотников над Ленобластью. Фрагменты одного из дронов повредили судно в местном порту. Возгорание удалось оперативно потушить.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше