Аэропорты Волгограда и Ярославля временно прекратили работу

Воздушные гавани Волгограда и Ярославля временно прекратили работу. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Меры безопасности действуют с 05:10 по Москве. Остальные российские аэропорты, за исключением упомянутых, работают в штатном режиме.
«Аэропорты ВОЛГОГРАД, ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.
В ночь на 12 сентября план «Ковер» ввели в Пулково. Меры приняли на фоне угрозы атаки БПЛА в Ленинградской области. Силы ПВО сработали также над Петербургом. Всего за ночь сбили порядка 30 беспилотников над Ленобластью. Фрагменты одного из дронов повредили судно в местном порту. Возгорание удалось оперативно потушить.