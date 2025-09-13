«Позволяла такое поведение»: Алсу назвала ошибки в браке с Яном Абрамовым

— Я же сама позволяла такое поведение по отношению к себе. Поэтому не снимаю с себя ответственности тоже. Я думаю, что он был уверен в моей покорности, потому что много лет было именно так. И вдруг я начинаю выяснять отношения и качать права. Ведь всегда ему все сходило с рук, — отметила она в интервью.