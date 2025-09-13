Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Позволяла такое поведение»: Алсу назвала ошибки в браке с Яном Абрамовым

Певица Алсу впервые дала откровенное интервью, где рассказала о браке с бизнесменом Яном Абрамовым.

Певица Алсу впервые дала откровенное интервью, где рассказала о браке с бизнесменом Яном Абрамовым.

Артистка призналась, что в начале семейной жизни чувствовала себя за супругом «как за каменной стеной». Он полностью взял на себя бытовые вопросы и заботу о ней.

— Меня, можно сказать, из рук отца передали в руки Яна, который точно так же носил меня на руках, — заявила Алсу в беседе с изданием OK!.

По ее словам, именно благодаря супругу она перестала активно гастролировать и работать в прежнем темпе. Постепенно в браке появилась зависимость, но певицу это не напрягало, потому что так жили и ее родители.

К разводу они с мужем шли постепенно. Она долго закрывала глаза на то, что ее не устраивало. Но случился переломный момент, который стал окончательным поводом для расставания. При этом звезда не снимает с себя ответственности за произошедшее и признает свои ошибки.

— Я же сама позволяла такое поведение по отношению к себе. Поэтому не снимаю с себя ответственности тоже. Я думаю, что он был уверен в моей покорности, потому что много лет было именно так. И вдруг я начинаю выяснять отношения и качать права. Ведь всегда ему все сходило с рук, — отметила она в интервью.

Алсу и Абрамов были женаты 18 лет. У них есть трое детей: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль.

Актриса Анна Калашникова рассказала, как изменилась личная жизнь Алсу после развода с Яном Абрамовым.