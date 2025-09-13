Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после отбытия наказания продолжительностью 16 лет.
Соответствующая информация содержится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Арест Хасис был произведен в ноябре 2009 года. Согласно документам, она была освобождена из исправительной колонии в Мордовии, после чего в конце августа за ней был установлен административный надзор.
Преступление, в котором она была признана соучастницей, произошло 19 января 2009 года в Москве. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены.
Это убийство стало одним из самых резонансных в России 2000-х годов. Непосредственный исполнитель убийства Никита Тихонов был приговорен к пожизненному лишению свободы. Евгения Хасис, являвшаяся его гражданской женой, получила 18 лет колонии.
Суд установил, что мотивом преступления стала месть Маркелову за его антифашистскую деятельность. В 2022 году Верховный суд сократил срок наказания Хасис с 18 до 17 лет, исключив из обвинения состав преступления, связанный с незаконным оборотом оружия. Таким образом, отбываемый ею срок касался только соучастия в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой не вменялось Хасис в вину, поскольку следствие квалифицировало его как «эксцесс исполнителя» (Тихонова) — то есть как незапланированное убийство случайного свидетеля.
