Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

Суд установил, что мотивом преступления стала месть Маркелову за его антифашистскую деятельность. В 2022 году Верховный суд сократил срок наказания Хасис с 18 до 17 лет, исключив из обвинения состав преступления, связанный с незаконным оборотом оружия. Таким образом, отбываемый ею срок касался только соучастия в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой не вменялось Хасис в вину, поскольку следствие квалифицировало его как «эксцесс исполнителя» (Тихонова) — то есть как незапланированное убийство случайного свидетеля.