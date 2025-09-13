В России снова предложили состарить молодежь

В России стоит поднять возраст молодежи до 40−45 лет, так как продолжительность жизни в стране увеличивается. Эту идею поддержал академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
«До войны средняя продолжительность жизни мужского населения была 47 лет, а сейчас у нас даже после ковида женщины живут 74 года, мужчины на 10 лет меньше. Раз увеличивается продолжительность жизни, значит, и границы надо раздвигать», — отметил он.
Онищенко привел несколько цифр, характеризующих россиян по возрасту. Так, активное население считается от 18 до 60 лет. Академик также отмечает, что сегодня многие граждане РФ трудятся и после 70-ти.
По его словам, к 2030 году продолжительность жизни должна достигнуть отметки 78 лет. И он считает, что стоит увеличивать и возраст молодежи. Сейчас в России молодыми считаются люди до 39 лет.
Ранее «МК» писал, что в России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет.
