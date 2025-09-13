Кардиолог Кондрахин: при оторвавшемся тромбе у Чемеркина не было шансов

Оторвавшийся тромб, который называют предварительной причиной смерти олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Андрея Чемеркина, не оставил ему шансов. Об этом aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Если тромб оторвался, то практически вариантов выжить нет. Это тромбоэмболия легочной артерии, происходит вклинивание, так называемый синдром вклинивания, повышается давление в легочном стволе, и сердце рефлекторно останавливается. Это один из рефлексов, которые заканчиваются для больного смертью», — объяснил врач.
Кондрахин уточнил, что что тяжелая атлетика, которая связана с подъемом штанги, либо нагрузкой на ноги, является одним из факторов риска развития варикозного расширения вен, его осложнения в виде тромбоза нижних конечностей, и тромбоэмболии.
12 сентября стало известно о смерти чемпиона Олимпиады 1996 года, тяжелоатлета Андрея Чемеркина. Ему было 53 года.