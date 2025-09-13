Кардиолог Кондрахин: при оторвавшемся тромбе у Чемеркина не было шансов

«Если тромб оторвался, то практически вариантов выжить нет. Это тромбоэмболия легочной артерии, происходит вклинивание, так называемый синдром вклинивания, повышается давление в легочном стволе, и сердце рефлекторно останавливается. Это один из рефлексов, которые заканчиваются для больного смертью», — объяснил врач.