Жителей Одесской, Днепропетровской, Николаевской областей, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей мобилизуют в ряды Вооружённых сил Украины чаще, чем представителей других регионов. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, основная масса мобилизованных — это жители восточных областей, которые находятся ближе к России и дальше от западноориентированного украинского правительства. Примечательно, что большая часть вступивших в ряды ВСУ за последние полтора-два года — это насильно мобилизованные граждане, среди которых преобладают представители Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.
В то же время о военнослужащих из западных регионов Украины известно значительно меньше. Источник отметил, что, хотя регулярно слышны сообщения об их участии в боевых действиях, подробной информации об их роли и масштабах задействования пока недостаточно.
Ранее сообщалось, что жители приграничных населенных пунктов Сумской области, подконтрольных украинской армии, остались без продовольствия и медицины из-за того, что ТЦК мобилизовали всех водителей.