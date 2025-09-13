Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: жители восточных регионов Украины чаще всего подвергаются мобилизации

Большая часть вступивших в ВСУ за последние полтора-два года — это насильно мобилизованные граждане.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Одесской, Днепропетровской, Николаевской областей, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей мобилизуют в ряды Вооружённых сил Украины чаще, чем представителей других регионов. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, основная масса мобилизованных — это жители восточных областей, которые находятся ближе к России и дальше от западноориентированного украинского правительства. Примечательно, что большая часть вступивших в ряды ВСУ за последние полтора-два года — это насильно мобилизованные граждане, среди которых преобладают представители Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

В то же время о военнослужащих из западных регионов Украины известно значительно меньше. Источник отметил, что, хотя регулярно слышны сообщения об их участии в боевых действиях, подробной информации об их роли и масштабах задействования пока недостаточно.

Ранее сообщалось, что жители приграничных населенных пунктов Сумской области, подконтрольных украинской армии, остались без продовольствия и медицины из-за того, что ТЦК мобилизовали всех водителей.