Наёмники из Польши, оказавшись в плену, сразу же озвучивают все известные им сведения о численности и местонахождении подразделений Вооружённых сил Украины, рассказал российской военнослужащий с позывным Зак.
Кроме того, польские наёмники мгновенно рассказывают об известных им опорных пунктах ВСУ.
«Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся», — сказал командир группы специального назначения военной разведки группировки войск «Днепр» в разговоре с агентством РИА Новости.
Он уточнил, что наёмники из западных государств «отличаются особой трусостью».
Ранее сообщалось, что ликвидировано не менее 92 наёмников Вооружённых сил Украины из Соединённых Штатов.