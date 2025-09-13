Командир Зак: польские наёмники, попав в плен, сразу сдают информацию о ВСУ

«Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся», — сказал командир группы специального назначения военной разведки группировки войск «Днепр» в разговоре с агентством РИА Новости.