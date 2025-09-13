Подполковник Иванников: в РФ предателя Ступникова ждет пожизненный срок

Бывшего офицера Армии России, перебежчика Льва Ступникова в России ждет пожизненный срок. Таким мнением с aif.ru поделился советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Эксперт объяснил, что как правило, предателей спецслужбы «выжимают по полной и выбрасывают».
«Только единицы, которые обладали уникальной информацией в отношении военных научных секретов получили возможность спрятаться на военных базах Великобритании, Соединенных Штатов Америки, что обеспечивает им фактически проживание как в тюрьме, поскольку покинуть эти военные базы они не могут, опасаясь за свою жизнь. Кроме того, их никто не выпустит», — отметил он.
Иванников подчеркнул, что если Ступников окажется в России, то его ждет суд.
«Если российская система правосудия сумеет добраться до предателя, то его однозначно будет ждать суровое наказание в соответствии с российским законом. Не менее 25 лет лишения свободы, вплоть до исключительной меры наказания в виде пожизненного срока в зависимости от содеянного и тех последствий, которые наступили в результате предательства», — уточнил военный эксперт.
По мнению Иванникова, Ступникова ждет судьба летчика-предателя Кузьминова, который, убив двух сослуживцев, в 2023 году угнал вертолет Ми-8. Перебежчик перебрался в Испанию, где его убили в 2024 году шестью выстрелами.