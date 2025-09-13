Ричмонд
Подполковник Иванников: в РФ предателя Ступникова ждет пожизненный срок

В России предателя Ступникова ждет лишение свободы не менее чем на 25 лет или пожизненное за его преступления. На Западе только единицы из перебежчиков получают возможность укрыться на военных базах. Большинство предателей «выбрасывают».

Источник: Аргументы и факты

Бывшего офицера Армии России, перебежчика Льва Ступникова в России ждет пожизненный срок. Таким мнением с aif.ru поделился советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Эксперт объяснил, что как правило, предателей спецслужбы «выжимают по полной и выбрасывают».

«Только единицы, которые обладали уникальной информацией в отношении военных научных секретов получили возможность спрятаться на военных базах Великобритании, Соединенных Штатов Америки, что обеспечивает им фактически проживание как в тюрьме, поскольку покинуть эти военные базы они не могут, опасаясь за свою жизнь. Кроме того, их никто не выпустит», — отметил он.

Иванников подчеркнул, что если Ступников окажется в России, то его ждет суд.

«Если российская система правосудия сумеет добраться до предателя, то его однозначно будет ждать суровое наказание в соответствии с российским законом. Не менее 25 лет лишения свободы, вплоть до исключительной меры наказания в виде пожизненного срока в зависимости от содеянного и тех последствий, которые наступили в результате предательства», — уточнил военный эксперт.

По мнению Иванникова, Ступникова ждет судьба летчика-предателя Кузьминова, который, убив двух сослуживцев, в 2023 году угнал вертолет Ми-8. Перебежчик перебрался в Испанию, где его убили в 2024 году шестью выстрелами.