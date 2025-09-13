Ричмонд
Джерелиевский назвал главное преимущество бойцов РФ в танковых дуэлях с ВСУ

Бывший танкист отметил, что российские военные побеждают в танковых дуэлях из-за своей хорошей подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные имеют преимущество в танковых дуэлях с ВСУ в зоне спецоперации из-за своей хорошей подготовки, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский.

Напомним, военный с позывным Депутат рассказал о танковой дуэли, которая произошла в зоне СВО. Российский танк точным выстрелом оторвал башню немецкому Leopard, который находится на вооружении у ВСУ.

«Ведение танковых дуэлей — не слишким типичный вид боевых действий. Обычно танки сопровождают пехоту или прорывают оборону противника. Более того, в зоне спецоперации западные танки, такие как “Абрамс” и “Леопард”, хорошо оснащены. Но в подобной дуэли главное — тактическая схема и подготовка экипажа», — отметил эксперт.

Экс-танкист отметил, что западные танки на вооружении ВСУ зачастую имеют серьезное оснащение, однако все равно уступают на поле боя.

«Подготовка экипажа имеет особое значение — умение, боевые навыки, профессионализм, способность действовать в различных ситуациях. Более того, западные танки зачастую слишком тяжелые, неповоротливые. Они представляют серьезную угрозу, но в то же время легко сбиваются имеющимися на вооружении ВС РФ средствами, в том числе дронами», — добавил он.

Ранее Джерелиевский раскрыл детали танковой дуэли, где Т-72 снес башню «Леопарду».