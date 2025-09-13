Ричмонд
Космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

С космодрома Плесецк произвели пуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах МО.

Источник: Комсомольская правда

С космодрома Плесецк провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Он прошел успешно. Пуск ракеты-носителя выполнили в интересах Министерства обороны России. Операция предназначена для отработки алгоритмов астронавигации. Такими сведениями поделились в оборонном ведомстве, пишет ТАСС.

Отмечается, что пуск провели космические войска. Ракета-носитель отправилась с Плесецка 13 сентября.

«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом “Можаец-6”, разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского», — сказано в сообщении.

Ранее с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-32». Борт отправился на Международную космическую станцию. Стыковка запланирована на вечер 13 сентября.