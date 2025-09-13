Космические войска провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

С космодрома Плесецк провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Он прошел успешно. Пуск ракеты-носителя выполнили в интересах Министерства обороны России. Операция предназначена для отработки алгоритмов астронавигации. Такими сведениями поделились в оборонном ведомстве, пишет ТАСС.