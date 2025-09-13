Россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал «Госуслуги»

После этого с человеком связываются другие участники преступной схемы, которые выдают себя за сотрудников силовых ведомств. Они заявляют, что якобы выявили подозрительные операции со счетами потенциальной жертвы и зафиксировали попытку взлома аккаунта гражданина на портале, в рамках которой деньги якобы собирались перевести в пользу украинских войск.