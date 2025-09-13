Ричмонд
Россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал «Госуслуги»

Мошенники стали пользоваться новой схемой обмана граждан, выманивая коды от портала «Госуслуги» под предлогом подтверждения места жительства. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы.

Злоумышленники рассылают в домовых чатах и личных сообщениях в мессенджерах сообщения от имени председателя ЖСК с просьбой подтвердить место жительства. Для этого они просят прислать код, который на самом деле является подтверждением для входа на сайт «Госуслуги».

После этого с человеком связываются другие участники преступной схемы, которые выдают себя за сотрудников силовых ведомств. Они заявляют, что якобы выявили подозрительные операции со счетами потенциальной жертвы и зафиксировали попытку взлома аккаунта гражданина на портале, в рамках которой деньги якобы собирались перевести в пользу украинских войск.

В состоянии паники человек переводит средства на «безопасный счет», указанный аферистами, или передает наличные курьеру для последующего размещения в «безопасной ячейке». В итоге деньги попадают в руки мошенников, сказано в статье.

Мошенники разработали новую схему обмана: во время звонка они представляются юристами и убеждают приобрести дорогой современный смартфон.