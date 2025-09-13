Диетолог Поляков назвал полезную альтернативу бутерброду с колбасой

Бутерброд с колбасой можно заменить на более полезную для организма альтернативу, используя цельнозерновой хлеб и говяжий язык. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Можно сделать какую-то домашнюю заготовку, например, сварить тот же говяжий язык, отрезать несколько слайсов. Взять хороший цельнозерновой хлеб или хлебцы как более диетический вариант. Добавить туда несколько слайсов помидора или огурца, и вот уже вместо вредного бутерброда мы получаем более полезный прием пищи, менее калорийный, но при этом более сытный», — отметил врач.
Поляков добавил, что перекусы бутербродами с колбасой могут привести к лишнему весу и даже ожирению.
