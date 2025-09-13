Автоэксперт Мосеев рассказал о ценах на «мерседесы» при возвращении в РФ

«Говорить о ценах на автомобили Mercedes-Benz в случае возвращения пока рано. Мы не знаем, когда компания вернется, что будет с инфляцией и курсом рубля к тому времени. Очевидно, что нынешние цены на альтернативные поставки — примерный ориентир», — отметил автоэксперт.