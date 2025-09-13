Ричмонд
Автоэксперт Мосеев рассказал о ценах на «мерседесы» при возвращении в РФ

Автоконцерн Mercedes-Benz при возвращении на российский рынок в первую очередь выпустит модели топовой линейки, начиная с E-класса.

Источник: Аргументы и факты

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz в случае возвращения на российский рынок вряд ли снизит цены на свои автомобили, сообщил aif.ru автоэксперт, экс-президент РОАД Олег Мосеев.

Напомним, автоконцерн Mercedes-Benz ранее направил в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков. Мосеев отметил, что это не говорит о возвращении компании на российский рынок в ближайшее время.

По словам эксперта, немецкий автоконцерн вернется в РФ после отмены европейских санкций.

«Говорить о ценах на автомобили Mercedes-Benz в случае возвращения пока рано. Мы не знаем, когда компания вернется, что будет с инфляцией и курсом рубля к тому времени. Очевидно, что нынешние цены на альтернативные поставки — примерный ориентир», — отметил автоэксперт.

Мосеев добавил, что существенное снижение цен при возвращении на российский рынок вряд ли произойдет.

Ранее стало известно, что прибыль Mercedes-Benz в первом полугодии 2025 года упала более чем в 2 раза.