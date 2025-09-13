В Госдуме рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября

По словам Немкина, внедрение этой функции позволит значительно упростить процесс фиксации преступлений, связанных с мошенничеством, и обеспечит пострадавшим возможность быстро получать электронные справки для обращения в полицию. Таким образом создаётся единый и удобный канал связи между клиентами и банками, который заменит необходимость личного визита в отделение или длительного общения с колл-центрами.