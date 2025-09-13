В Госдуме рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября

С 1 октября в России мобильные приложения крупных банков будут дополнены новым функционалом для подачи заявлений о мошеннических переводах. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам Немкина, внедрение этой функции позволит значительно упростить процесс фиксации преступлений, связанных с мошенничеством, и обеспечит пострадавшим возможность быстро получать электронные справки для обращения в полицию. Таким образом создаётся единый и удобный канал связи между клиентами и банками, который заменит необходимость личного визита в отделение или длительного общения с колл-центрами.
Кроме того, новые правила регулируют порядок взаимодействия банков с регулятором и правоохранительными органами. Клиенты смогут подтверждать в приложении, что операция была выполнена под давлением мошенников, что обеспечит прозрачный и документально подтверждённый механизм фиксации обстоятельств дела. Это, по мнению Немкина, станет важным инструментом для защиты прав граждан.
Ранее МВД РФ предупредило граждан о новом способе мошенничества, когда злоумышленники под видом покупки продуктов для пожилого человека заставляют человека включить демонстрацию экрана телефона, чтобы получить пароли и коды доступа к банковским счетам.