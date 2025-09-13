В Самаре перекроют улицы и изменят движение транспорта

Отдельно отметим, что с 18:00 13 сентября до конца праздника будет действовать запрет на остановку и стоянку на этих улицах. Также нельзя будет парковаться на ул. Самарской от Красноармейской до Некрасовской — здесь предусмотрена зона ожидания общественного транспорта после концерта.