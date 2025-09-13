Ричмонд
В Самаре перекроют улицы и изменят движение транспорта

В центре Самары ограничат движение всех видов транспорта, включая самокаты. После концерта пустят дополнительные автобусы и трамваи.

Источник: АиФ Самара

В воскресенье, 14 сентября 2025 года, Самара отметит День города. Главные торжества пройдут на площади имени В. В. Куйбышева и в прилегающих кварталах. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан, власти введут масштабные ограничения движения и изменят работу общественного транспорта.

Где и когда перекроют движение.

С 12:00 до 23:59 в историческом центре Самары полностью закроют проезд для автомобилей, мотоциклов, велосипедов и даже электросамокатов. Ограничения коснутся следующих участков:

ул. Чапаевская — от Красноармейской до Вилоновской;

ул. Шостаковича — от Чапаевской до Фрунзе;

ул. Красноармейская — от Чапаевской до Самарской;

ул. Вилоновская — от Чапаевской до Галактионовской;

ул. Молодогвардейская — от Вилоновской до Ульяновской.

Отдельно отметим, что с 18:00 13 сентября до конца праздника будет действовать запрет на остановку и стоянку на этих улицах. Также нельзя будет парковаться на ул. Самарской от Красноармейской до Некрасовской — здесь предусмотрена зона ожидания общественного транспорта после концерта.

Исключение сделают только для спецтранспорта: автомобилей полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин со специальными пропусками.

Работа трамваев в праздничный день.

Несмотря на перекрытия, городской трамвай продолжит работать по привычным маршрутам. После завершения праздничной программы, примерно с 22:00, на линии выйдут дополнительные вагоны по маршрутам № 1, 3, 5, 20 и 22. Они проследуют по ул. Красноармейской, чтобы обеспечить быстрый вывоз пассажиров из центра города.

Изменения в движении автобусов.

Из-за ограничения движения в центре 14 сентября с 12:00 до 23:59 несколько автобусных маршрутов пойдут в объезд:

№ 3 — вместо Красноармейской поедет по ул. Льва Толстого;

№ 24 и № 91 — в обоих направлениях будут следовать по Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого и Куйбышева;

№ 34 — проследует по Арцыбушевской, Красноармейской, Самарской, Льва Толстого и Фрунзе;

№ 90 — после ж/д вокзала поедет по Красноармейской, Самарской и Куйбышева;

№ 226 — по маршруту Красноармейская — Самарская — Льва Толстого — Фрунзе.

После концерта, с 22:00, работу автобусов усилят. Дополнительные машины выйдут на маршруты № 1, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 50, 67, 75, 86, 91, 226 и 261.

Где ждать транспорт после концерта.

Чтобы жители и гости Самары смогли без проблем уехать домой, департамент транспорта организует специальные точки посадки:

Трамваи — остановка «Ул. Галактионовская — площадь Куйбышева» на ул. Красноармейской, напротив гостиницы Lotte;

Автобусы — остановка «Ул. Красноармейская» на ул. Самарской.

Здесь транспорт будет ждать пассажиров с 22:00, сразу после завершения праздничного концерта.

Таким образом, в День города-2025 центр Самары превратится в пешеходную зону, а все перемещения лучше планировать заранее. Городские власти обещают, что даже при перекрытиях уехать домой после шоу будет легко — благодаря дополнительным автобусам и трамваям.