В Самаре перекроют улицы и изменят движение транспорта

В воскресенье, 14 сентября 2025 года, Самара отметит День города. Главные торжества пройдут на площади имени В. В. Куйбышева и в прилегающих кварталах. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан, власти введут масштабные ограничения движения и изменят работу общественного транспорта.
Где и когда перекроют движение.
С 12:00 до 23:59 в историческом центре Самары полностью закроют проезд для автомобилей, мотоциклов, велосипедов и даже электросамокатов. Ограничения коснутся следующих участков:
ул. Чапаевская — от Красноармейской до Вилоновской;
ул. Шостаковича — от Чапаевской до Фрунзе;
ул. Красноармейская — от Чапаевской до Самарской;
ул. Вилоновская — от Чапаевской до Галактионовской;
ул. Молодогвардейская — от Вилоновской до Ульяновской.
Отдельно отметим, что с 18:00 13 сентября до конца праздника будет действовать запрет на остановку и стоянку на этих улицах. Также нельзя будет парковаться на ул. Самарской от Красноармейской до Некрасовской — здесь предусмотрена зона ожидания общественного транспорта после концерта.
Исключение сделают только для спецтранспорта: автомобилей полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин со специальными пропусками.
Работа трамваев в праздничный день.
Несмотря на перекрытия, городской трамвай продолжит работать по привычным маршрутам. После завершения праздничной программы, примерно с 22:00, на линии выйдут дополнительные вагоны по маршрутам № 1, 3, 5, 20 и 22. Они проследуют по ул. Красноармейской, чтобы обеспечить быстрый вывоз пассажиров из центра города.
Изменения в движении автобусов.
Из-за ограничения движения в центре 14 сентября с 12:00 до 23:59 несколько автобусных маршрутов пойдут в объезд:
№ 3 — вместо Красноармейской поедет по ул. Льва Толстого;
№ 24 и № 91 — в обоих направлениях будут следовать по Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого и Куйбышева;
№ 34 — проследует по Арцыбушевской, Красноармейской, Самарской, Льва Толстого и Фрунзе;
№ 90 — после ж/д вокзала поедет по Красноармейской, Самарской и Куйбышева;
№ 226 — по маршруту Красноармейская — Самарская — Льва Толстого — Фрунзе.
После концерта, с 22:00, работу автобусов усилят. Дополнительные машины выйдут на маршруты № 1, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 50, 67, 75, 86, 91, 226 и 261.
Где ждать транспорт после концерта.
Чтобы жители и гости Самары смогли без проблем уехать домой, департамент транспорта организует специальные точки посадки:
Трамваи — остановка «Ул. Галактионовская — площадь Куйбышева» на ул. Красноармейской, напротив гостиницы Lotte;
Автобусы — остановка «Ул. Красноармейская» на ул. Самарской.
Здесь транспорт будет ждать пассажиров с 22:00, сразу после завершения праздничного концерта.
Таким образом, в День города-2025 центр Самары превратится в пешеходную зону, а все перемещения лучше планировать заранее. Городские власти обещают, что даже при перекрытиях уехать домой после шоу будет легко — благодаря дополнительным автобусам и трамваям.