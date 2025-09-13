Красноярский край готов к Единому дню голосования

Жителям Красноярского края предстоит выбрать депутатов различного уровня. На 935 вакантных мандатов претендуют более трех тысяч кандидатов от разных политических партий. Наибольшее количество кандидатов выдвинула партия «Единая Россия», зарегистрировав более тысячи своих представителей. Кандидаты завершили свои избирательные кампании, сформировали предвыборные программы.
Политолог Андрей Копытов отмечает, что избирательная кампания 2025 года отличается тем, что проходит на фоне муниципальной реформы:
«Избирательная кампания в этом году отличается масштабностью, выборы произойдут более чем в 30 территориях края, при этом будет замещаться почти 950 депутатских мандатов. Это большие масштабы для Красноярского края. О масштабах кампании говорит и то, что зарегистрировано более трех тысяч кандидатов. Стоит отметить, что среди них несколько десятков участников спецоперации — это знак нашего времени, и тех вызовов, в которых существует наша страна. Всего девять политических партий, участников в выборах, вышли на дистанцию. Основные системные партии, которые представлены в парламентах страны, это “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Новые люди”, “Справедливая Россия” — это партии, которые на федеральном уровне демонстрируют четкие повестки, которые должны привлечь в их ряды сторонников и заинтересовать избирателей голосовать за них. Это предоставляет нашим жителям в крае большой выбор».
О готовности к единому Дню голосования рассказали в Крайизбиркоме. Всего в текущем году сформированы 57 ТИК, в день голосования будет работать 1404 избирательных участка.
За выборами будут следить более двух тысяч наблюдателей от Общественной палаты Красноярского края, они прошли подготовку и обеспечат общественный контроль на всех избирательных участках региона.
«Можно смело сказать, что в Красноярском крае создана профессиональная команда общественных наблюдателей, участвующих в общественном контроле за выборами с интересом и с большой ответственностью. Несмотря на то, что наши наблюдатели имеют опыт и умеют “наблюдать” за голосованием, Общественная палата накануне выборов обязательно проводит их подготовку, чтобы актуализировать знания в соответствии с изменениями в законодательстве», — рассказала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае Наталья Ильичева.