Врач Кондрахин предупредил о рисках тромбообразования при больших нагрузках

«Здесь стоит вопрос не нагрузки, а перегрузки с точки зрения тяжести, если говорить про тяжелую атлетику как таковую. У человека с серьезными нагрузками на зону нижних конечностей это все приведет к таким последствиям. Такая же проблема может быть и, допустим, у стоматологов, хирургов, педагогов, грузчиков и других людей, которые постоянно вертикальном положении, когда ноги постоянно перегружены», — объяснил врач.