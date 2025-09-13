Врач Кондрахин предупредил о рисках тромбообразования при больших нагрузках

Тяжелая атлетика и любые виды спорта, связанные с нагрузкой, перегрузкой особенно на зоны нижних конечностей увеличивают риски развития тромбоэмболии, отметил в разговоре с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Здесь стоит вопрос не нагрузки, а перегрузки с точки зрения тяжести, если говорить про тяжелую атлетику как таковую. У человека с серьезными нагрузками на зону нижних конечностей это все приведет к таким последствиям. Такая же проблема может быть и, допустим, у стоматологов, хирургов, педагогов, грузчиков и других людей, которые постоянно вертикальном положении, когда ноги постоянно перегружены», — объяснил врач.
Кондрахин отметил, что у человека, который много времени проводит на ногах, нарушается венозный кровоток.
«И один из факторов развития тромбоэмболии — это заболевание вен нижних конечностей», — сказал он.
При этом врач уточнил, что нет фактора, который можно было бы исключить, чтобы решить проблему риски тромбоэмболии.
«При определенных аналогичных состояниях у одного человека будет такая история, у другого будет другая история. Заподозрить проблему можно, только если регулярно делать УЗИ нижних конечностей, зная о нагрузке на них. Соответственно, необходима профилактика — так называемый компрессионный трикотаж», — добавил Кондрахин.
Ранее врач Кондрахин объяснил, что при оторвавшемся тромбе практически нет шансов выжить.