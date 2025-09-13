Ричмонд
Врач Кондрахин предупредил о рисках тромбообразования при больших нагрузках

По словам терапевта Андрея Кондрахина, интенсивные физические нагрузки, особенно на нижние конечности, повышают вероятность тромбоэмболии. Длительного пребывания на ногах также способствует развитию заболеваний сосудов ног.

Источник: Аргументы и факты

Тяжелая атлетика и любые виды спорта, связанные с нагрузкой, перегрузкой особенно на зоны нижних конечностей увеличивают риски развития тромбоэмболии, отметил в разговоре с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Здесь стоит вопрос не нагрузки, а перегрузки с точки зрения тяжести, если говорить про тяжелую атлетику как таковую. У человека с серьезными нагрузками на зону нижних конечностей это все приведет к таким последствиям. Такая же проблема может быть и, допустим, у стоматологов, хирургов, педагогов, грузчиков и других людей, которые постоянно вертикальном положении, когда ноги постоянно перегружены», — объяснил врач.

Кондрахин отметил, что у человека, который много времени проводит на ногах, нарушается венозный кровоток.

«И один из факторов развития тромбоэмболии — это заболевание вен нижних конечностей», — сказал он.

При этом врач уточнил, что нет фактора, который можно было бы исключить, чтобы решить проблему риски тромбоэмболии.

«При определенных аналогичных состояниях у одного человека будет такая история, у другого будет другая история. Заподозрить проблему можно, только если регулярно делать УЗИ нижних конечностей, зная о нагрузке на них. Соответственно, необходима профилактика — так называемый компрессионный трикотаж», — добавил Кондрахин.

Ранее врач Кондрахин объяснил, что при оторвавшемся тромбе практически нет шансов выжить.