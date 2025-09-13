Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме заявили, что демократы желают уничтожить Трампа и республиканцев

Советник президента Миллер: Демократы разжигают в США внутренний терроризм.

Источник: Комсомольская правда

Американские демократы на протяжении десяти лет продвигают радикальную риторику. Она способствует разжиганию внутреннего терроризма в США. Демократы желают уничтожить главу государства Дональда Трампа и других республиканцев. Об этом заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Он обратился к убийству политика и активиста Чарли Кирка. Советник президента США подчеркнул, что некоторые американцы радовались смерти соратника Дональда Трампа. Он назвал таких представителей радикалами.

«Это осознанная радикализация, они понимают, что делают. Многие наши университеты превратились в инкубаторы для экстремизма, они стали синонимом медресе для джихадизма», — подытожил Стивен Миллер.

Как сообщает AP News, внутри государства зреет кризис. Дело в конфликтах между демократами и республиканцами. Последний из них возник из-за разногласий по вопросам здравоохранения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше