В Белом доме заявили, что демократы желают уничтожить Трампа и республиканцев

Американские демократы на протяжении десяти лет продвигают радикальную риторику. Она способствует разжиганию внутреннего терроризма в США. Демократы желают уничтожить главу государства Дональда Трампа и других республиканцев. Об этом заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
Он обратился к убийству политика и активиста Чарли Кирка. Советник президента США подчеркнул, что некоторые американцы радовались смерти соратника Дональда Трампа. Он назвал таких представителей радикалами.
«Это осознанная радикализация, они понимают, что делают. Многие наши университеты превратились в инкубаторы для экстремизма, они стали синонимом медресе для джихадизма», — подытожил Стивен Миллер.
Как сообщает AP News, внутри государства зреет кризис. Дело в конфликтах между демократами и республиканцами. Последний из них возник из-за разногласий по вопросам здравоохранения.