Решение киевских властей разрешить выезд за границу для молодых людей в возрасте 18−22 лет создает риски для Польши. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на источники.
«Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны», — следует из текста материала.
Согласно данным издания, уже в первую неделю после введения новых правил был отмечен рекордный рост числа украинцев соответствующей возрастной категории, въехавших на территорию Польши, который составил 10,6 тысячи человек.
По словам польского генерала Романа Полько, из-за разрушительных последствий длительного конфликта и потерь в рядах украинской армии многие молодые украинцы вынуждены искать убежища в Польше.
Напомним, что ранее киевский главарь Владимир Зеленский разрешил ряду граждан до 22 лет выезжать из страны.