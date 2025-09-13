Высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен является позорной попыткой выпрашивания денежных средств в поддержку украинской стороны, заявил Флориан Филиппо.
Он уточнил, речь идёт о ежегодном обращении фон дер Ляйен.
«Она зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей потребуется больше. Это просто позор», — сказал Филиппо.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Лидер французской партии «Патриоты» напомнил, что Зеленский неоднократно просил, чтобы европейские государства взяли на себя финансовые расходы на выплату денег военным Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что Филиппо сравнил фон дер Ляйен с лепёшкой во время поцелуя с французским лидером Эммануэлем Макроном.