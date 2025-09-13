Боец Живов: ВС РФ осталось до Краматорска 30 километров

«Краматорск, безусловно, является важнейшим опорным пунктом ВСУ на Донбассе. До него осталось недалеко, 20−30 километров. Но пройти эту дистанцию без использования принципиально новых подходов к организации боевой работы будет тяжеловато. Сейчас на этом направлении работают несколько российских именных бригад и дивизий, зарекомендовавших себя ранее в боях в разных зонах СВО», — отметил Живов.