Боец Живов: ВС РФ осталось до Краматорска 30 километров

Российские военные приближаются к Краматорску — главному опорному пункту ВСУ в Донбассе. Бойцы РФ используют передовые тактики использования дронов.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным осталось не больше 20−30 километров до Краматорска, на этом направлении сейчас работают ранее зарекомендовавшие себя в боях несколько бригад и дивизий. Об этом aif.ru рассказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.

«Краматорск, безусловно, является важнейшим опорным пунктом ВСУ на Донбассе. До него осталось недалеко, 20−30 километров. Но пройти эту дистанцию без использования принципиально новых подходов к организации боевой работы будет тяжеловато. Сейчас на этом направлении работают несколько российских именных бригад и дивизий, зарекомендовавших себя ранее в боях в разных зонах СВО», — отметил Живов.

Также он добавил, что в направлении Краматорска идут в ход передовые тактики применения дронов.

«Российские дроны долетают до Краматорска уже год. Фактически, мы уже не просто долетаем до города, а берем под контроль логистику противника, находим и уничтожаем артиллерийские системы и так далее», — резюмировал собеседник aif.ru.

Российские Telegram-каналы писали, что 11 сентября в центральной части Краматорска был зафиксирован первый случай применения FPV-дрона. До этого беспилотники фиксировались преимущественно в южных окрестностях города.

СМИ отмечали, что в ближайшее время ВС РФ смогут использовать против ВСУ в Краматорске ствольную и реактивную артиллерию.