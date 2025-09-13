У обвиняемого во взяточничестве экс-замглавы МО Иванова нашли часы с интересной гравировкой

Полиция провела обыски в доме у обвиняемого во взяточничестве бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова. У него изъяли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом говорится в материалах по делу, цитирует ТАСС.
Всего в коллекции Тимура Иванова числится более 40 брендовых часов. У экс-замминистра обороны также изъяли свыше 50 колец, серьги, запонки и браслеты. Украшения содержали бриллианты.
«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью “Такой Тимур Иванов один”, — сказано в документе.
Сам подозреваемый отрицает обвинения в коррупции по второму уголовному делу. Его, помимо коррупции, подозревают также в незаконном обороте оружия.