У обвиняемого во взяточничестве экс-замглавы МО Иванова нашли часы с интересной гравировкой

ТАСС: у экс-замглавы МО нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».

Источник: Комсомольская правда

Полиция провела обыски в доме у обвиняемого во взяточничестве бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова. У него изъяли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом говорится в материалах по делу, цитирует ТАСС.

Всего в коллекции Тимура Иванова числится более 40 брендовых часов. У экс-замминистра обороны также изъяли свыше 50 колец, серьги, запонки и браслеты. Украшения содержали бриллианты.

«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью “Такой Тимур Иванов один”, — сказано в документе.

Сам подозреваемый отрицает обвинения в коррупции по второму уголовному делу. Его, помимо коррупции, подозревают также в незаконном обороте оружия.

