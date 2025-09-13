В Омске расширят список сайтов, работающих без мобильного интернета

Министерство цифрового развития Омской области планирует расширить список интернет-сервисов, которые останутся доступными при отключении мобильного интернета. Об сообщил первый замминистр ведомства 11 сентября Максим Макаленко.
Он назвал площадки, которых не затронут ограничения. Это порталы регионального правительства и местных органов власти. Работоспособность федеральных сайтов уже проведена по поручению губернатора области. Все утвержденные Минцифры России ресурсы работают на территории Омска через операторов «большой четверки» — «Билайн», «МегаФон», «МТС» и «Ростелеком».
В текущий перечень входят социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, портал «Госуслуг», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также Avito, «Дзен», Rutube, официальный портал платежной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента России Владимира Путина.
