Белый дом: демократы продвигают риторику, которая разжигает в США терроризм

«Риторика демократов, их сторонников, экспертов на протяжении последних десяти лет была направлена на уничтожение президента Трампа, республиканцев, движения MAGA, чиновников Трампаа. Это осознанная радикализация, они понимают, что делают. Многие наши университеты превратились в инкубаторы для экстремизма», — сказал он.