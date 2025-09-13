Белый дом: демократы продвигают риторику, которая разжигает в США терроризм

Демократическая партия занимается продвижением радикальной риторики, разжигающей в Соединённых Штатах внутренний терроризм, заявил замруководителя аппарата администрации США Стивен Миллер.
«Риторика демократов, их сторонников, экспертов на протяжении последних десяти лет была направлена на уничтожение президента Трампа, республиканцев, движения MAGA, чиновников Трампаа. Это осознанная радикализация, они понимают, что делают. Многие наши университеты превратились в инкубаторы для экстремизма», — сказал он.
Миллер прокомментировал убийство политика Чарли Кирка, комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, в сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Задержан 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.
Ранее сообщалось, что убийце Кирка Робинсону предъявят обвинения по трём статьям.