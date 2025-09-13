Военный Иванников: предателя Ступникова ликвидируют западные спецслужбы

«Он нужен Украине и живым, и мертвым. От него больше будет пользы от неживого, чем от живого. Как только закончится запас его знаний и предательский запал, его ликвидируют, а труп будет использован для западной пропаганды. Он будет представлен западному журналистскому сообществу, как в случае с Кузьминовым, который был устранен западными спецслужбами, а на Западе пытались представить так, что он был уничтожен российскими специалистами. Ступникова выжмут до последней капли крови и он растворится в вечности. Останется в памяти как предатель-перебежчик», — объяснил Иванников.