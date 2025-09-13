Военный Иванников: предателя Ступникова ликвидируют западные спецслужбы

Бывшего офицера Армии России, перебежчика Льва Ступникова ликвидируют СБУ или западные спецслужбы. Как отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, мертвого предателя будут использовать для западной пропаганды.
По словам эксперта, перебежчиков «выжимают по полной и выбрасывают». Их ликвидирует либо СБУ, либо иностранная разведка НАТО, которая ведет оперативное сопровождение этого предателя-перебежчика.
«Он нужен Украине и живым, и мертвым. От него больше будет пользы от неживого, чем от живого. Как только закончится запас его знаний и предательский запал, его ликвидируют, а труп будет использован для западной пропаганды. Он будет представлен западному журналистскому сообществу, как в случае с Кузьминовым, который был устранен западными спецслужбами, а на Западе пытались представить так, что он был уничтожен российскими специалистами. Ступникова выжмут до последней капли крови и он растворится в вечности. Останется в памяти как предатель-перебежчик», — объяснил Иванников.
По словам подполковника запаса, если Ступников попадет в руки российского правосудия, то его за передачу информации о координатах российских позиций ожидает срок не менее 25 лет, вплоть до пожизненного.
Ранее в СМИ появилась информация о переметнувшемся на сторону ВСУ бывшем российском офицере Льве Ступникове. По данным бойцов группы Аида, предатель более полугода наводил удары ВСУ на своих же сослуживцев в ДНР.