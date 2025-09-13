«Абрамсы» тонут, «Леопарды» горят: как бойцы РФ побеждают в танковых дуэлях

Российские танкисты точным ударом снесли верхнюю часть немецкого «Леопарда», находящегося на вооружении ВСУ, чем в очередной раз показали, что даже самые оснащенные западные танки уступают на поле боя в зоне СВО хорошей подготовке российских военных.
Военный эксперт и бывший танкист Борис Джерелиевский рассказал aif.ru, как российский Т-72Б3М снес башню немецкому танку, почему западная техника выходит из строя из-за дождя и какие недостатки есть у танков «Абрамс» и «Леопард».
Западная техника проигрывает экипажу танкистов.
Танковые дуэли редко происходят в зоне спецоперации, отметил Джерелиевский, поскольку задача танка — сопровождение пехоты и прорыв обороны противника. Но когда на поле боя встречаются два танка — побеждает не более оснащенный, а тот, которым управляет наиболее подготовленный экипаж.
Именно такая ситуация произошла в зоне спецоперации с российским танком Т-72Б3М. Военный с позывным Депутат рассказал, что экипаж танка точным выстрелом снес башню немецкому «Леопарду», который, по словам экспертов, является довольно хорошей боевой машиной.
«Танковые дуэли происходят довольно редко, потому что это не типичный вид боевых действий, но иногда такое все же происходит. Российский танк выстрелом фактически снес башню танку “Леопард”, тем самым уничтожив его. В подобных противостояниях все зависит от тактической схемы», — сказал Джерелиевский.
Бывший танкист подчеркнул, что современные танки почти все могут с одного выстрела поразить боевую машину противника, поэтому в случае с дуэлью на поле боя надеяться на победу можно только при наличии профессионального экипажа.
«Особое значение играет подготовка экипажа. Его умения, боевые навыки, профессионализм, способность действовать в той или иной ситуации», — отметил он.
По словам военного эксперта, иногда даже самые передовые и хорошо оснащенные танки терпят поражение из-за качественной подготовки российских танкистов.
Танки «Абрамс» ломаются из-за дождя.
Российским военным иногда даже не приходится прилагать никаких усилий, чтобы вывести западные танки из строя. Так, по словам Джерелиевского, американские танки «Абрамс» могут сломаться из-за дождя — двигатель выходит из строя при попадании воды.
«Танки “Абрамс” достаточно специфичные, они не предназначены для боевых действий в условиях СВО. Этот танк слишком тяжелый, у него ограниченная проходимость. Танк требует особого ухода и обслуживания, которые обеспечить в условиях спецоперации противник не может», — отметил эксперт.
Военный эксперт добавил, что украинская армия получила всего несколько десятков таких танков, что недостаточно для создания ремонтной инфраструктуры. Это привело к тому, что поврежденный на поле боя танк военные ВСУ не могут починить — боевая машина становится фактически одноразового использования.
К слову, иногда машина даже не успевает доехать до линии боевого соприкосновения — ударом дрона ее поражают еще в пути.
«Леопард» подставляет под удар технику ВСУ.
Неповоротливые тяжелые немецкие танки «Леопард» не только сами постоянно горят, но и подставляют под удар другую технику ВСУ.
«Танки “Леопард” более надежные, чем “Абрамсы”, но тоже слишком тяжелые, что создает проблемы логистического характера. При попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области техника уничтожалась, не успевая подойти, они подрывались и на минных полях, и из-за ударов с вертолетов и дронов», — отметил эксперт.
Бывший танкист рассказал, что при весе в 60−70 тонн «Леопард» создает украинским военным сплошные проблемы на поле боя — сначала пугает своей неповоротливость, а после поражения — невозможностью эвакуации.
Джерелиевский отметил, что удар дрона может парализовать немецкий танк, чтобы вытянуть его с поля боя потребуется две боевые разведывательные машины, которые при попытке эвакуации будут также уничтожены.
Ранее российские бойцы наказали «Леопард» за стрельбу по домам.