У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

По информации геофизической службы, очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра, в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Предварительная оценка интенсивности толчков в городе достигала шести баллов. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.