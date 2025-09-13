У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки были ощутимы в населённых пунктах полуострова, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
При этом, согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда этого сейсмического события составила 7,7.
По информации геофизической службы, очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра, в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Предварительная оценка интенсивности толчков в городе достигала шести баллов. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Ранее в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), магнитуда подземных толчков составила 4,9.