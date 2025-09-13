Ранее Туск сообщил, что над Польшей были сбиты представлявшие опасность дроны, которые он назвал российскими, не предоставив доказательств. Минобороны РФ подчеркивало, что не планировало поражения целей на польской территории, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км, при этом Москва выразила готовность к консультациям с Варшавой. Политолог-полонист Станислав Стремидловский отметил, что, учитывая, что инцидент с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Трампа, европейские бюрократы и украинское руководство вновь потерпели неудачу. По его словам, президент США ведет себя последовательно и не позволяет европейским партнерам манипулировать собой.