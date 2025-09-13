Варшава и Вашингтон продемонстрировали значительные расхождения в оценках инцидента с беспилотными летательными аппаратами над территорией Польши, считают эксперты.
В то время как президент США Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать результатом ошибки, польский премьер-министр.
По мнению экспертов, столь серьезные разногласия свидетельствуют о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки, пояснив, что, по его информации, при попытке перехвата аппараты вышли из-под контроля.
При этом президент США выразил недовольство сложившейся ситуацией, добавив, что готов осудить сам факт нахождения БПЛА вблизи польской границы. Подобная позиция Трампа вызвала разочарование польских политиков.
Премьер-министр Туск отметил, что Варшава была бы рада назвать инцидент ошибкой, но считает это невозможным. Глава МИД Сикорский, как сообщает Bloomberg, заявил, что в ту ночь над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, а над Украиной — 400 дронов и 40 ракет, что исключает версию об ошибке.
Высказывания Трампа подверглись критике и в американской прессе. The New York Times охарактеризовала произошедшее как очередной пример, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при текущей администрации. Издание провело параллель с президентством Джо Байдена, напомнив о реакции Вашингтона на падение украинской ракеты на польской территории в 2022 году, когда США немедленно продемонстрировали готовность защищать каждого члена НАТО, несмотря на ложную тревогу. В отличие от этого, как отмечает газета, Трамп избрал выжидательную тактику и ведет себя так, будто Штаты не связаны с возможным исходом событий.
В то же время американское экспертное сообщество предлагает альтернативные взгляды на инцидент. Экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен в интервью порталу InsideOver отметил, что усматривает в произошедшем провокацию со стороны Украины, целью которой является получение дополнительных объемов вооружений. Он пояснил, что такое предположение основано на нескольких факторах: ни одна из зон, где оказались дроны, не представляет стратегического интереса, а перехват контроля над БПЛА является эффективным способом организации провокации.
Ранее Туск сообщил, что над Польшей были сбиты представлявшие опасность дроны, которые он назвал российскими, не предоставив доказательств. Минобороны РФ подчеркивало, что не планировало поражения целей на польской территории, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км, при этом Москва выразила готовность к консультациям с Варшавой. Политолог-полонист Станислав Стремидловский отметил, что, учитывая, что инцидент с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Трампа, европейские бюрократы и украинское руководство вновь потерпели неудачу. По его словам, президент США ведет себя последовательно и не позволяет европейским партнерам манипулировать собой.
Стремидловский выделил три причины сдержанной реакции Трампа: вероятное получение от разведки данных, не подтверждающих версию о российской провокации; необходимость решения внутренних проблем, связанных с убийством сторонника MAGA-движения Чарли Кирка; и продолжение политики дистанцирования от украинского кризиса, поскольку Трамп ранее давал понять, что считает эту ситуацию проблемой Европы.
При этом польские политики продолжают попытки переубедить главу Белого дома, однако, как уточнил Стремидловский, администрация США не делает ставку на правительство Туска и министра Сикорского, предпочитая общаться исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким.
Профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко акцентировал, что ни Туск, ни Сикорский не обвиняют напрямую Трампа, но пытаются транслировать ему сочетание тревоги и разочарования, царящее в Варшаве из-за действий Вашингтона. По его мнению, Навроцкий сохраняет хорошие отношения с американским коллегой благодаря поддержке со стороны куратора взаимодействия с правоконсервативными силами Европы Джей Ди Вэнса, в то время как Туск и Сикорский выполняют роль «ястребов», что усиливает переговорные позиции Варшавы в ЕС.
Ткаченко также отметил, что выделение Польше десятков миллиардов долларов на оборону обязывает Варшаву делать активные заявления и играть роль регионального «ястреба». Он прогнозирует, что Навроцкий попытается укрепиться в качестве главного связующего звена между Европой и США, а Туск и Сикорский будут продвигать Польшу как регионального лидера, что может сделать страну менее стабильной.
