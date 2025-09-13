Мигранты, нарушившие закон, не могут свободно въезжать в Россию — суд

Наличие семьи в России не предоставляет мигранту, ранее нарушившему закон, права на беспрепятственный въезд в страну. Об этом свидетельствуют материалы Четвертого кассационного суда, изученные РИА Новости.
Правовым прецедентом стало дело гражданки Вьетнама, которая в сентябре 2023 года прибыла в Россию по трехмесячной визе, но после ее истечения не выехала из страны, незаконно пребывая на территории РФ еще 193 дня. При последующей попытке въехать в Россию ей был запрещен въезд за нарушение миграционного законодательства.
Иностранная гражданка оспорила это решение в суде, ссылаясь на наличие семьи в России: мужа с видом на жительство и несовершеннолетнего сына, рожденного на территории РФ. Сама она также планировала подать документы на получение ВНЖ. Суды первой и второй инстанций встали на ее сторону, однако полиция добилась отмены этих решений в кассационной инстанции.
В своем решении суд указал, что согласно Конституции Российской Федерации, право на беспрепятственный въезд в страну признается исключительно за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства — только за теми, кто законно находится на территории России.
