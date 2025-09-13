Мигранты, нарушившие закон, не могут свободно въезжать в Россию — суд

Иностранная гражданка оспорила это решение в суде, ссылаясь на наличие семьи в России: мужа с видом на жительство и несовершеннолетнего сына, рожденного на территории РФ. Сама она также планировала подать документы на получение ВНЖ. Суды первой и второй инстанций встали на ее сторону, однако полиция добилась отмены этих решений в кассационной инстанции.