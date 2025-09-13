Боец «Эспаньолы» рассказал о секретных укрытиях ВСУ в Краматорске

В Краматорске, как и в любом крупном городе Донбасса, есть большое количество объектов, где могут укрываться украинские военнослужащие. Об этом aif.ru рассказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Донбасс представляет из себя огромную промышленную агломерацию, где один город пересекает в другой, третий и так далее. И посреди вот этого благолепия Советского индустриального строительства находятся десятки и сотни угольных шахт. Поэтому в любом крупном населенном пункте Донбасса есть место, где могут укрыться военнослужащие ВСУ. Это разнообразные склады, огромное количество шахт, в которых можно скрываться. Конечно же, и в Славянске, и в Краматорске есть такие места, которые можно превратить в фортификации и достаточно долго их оборонять», — сказал Живов.
Он также отметил, что Донбасс достаточно холмистый, иногда перепады высот достигают 150 метров, что осложняет наступательную работу.
«Вопрос в том, как организовывать наступательную работу. Можно штурмовать населенный пункт в лоб, выковыривая противника с каждого завода, а можно обойти его, взять под контроль логистику, фланги и вынудить противника отойти. Для нас, безусловно, второй вариант лучше первого. Потому что если идут городские бои, то города остаются разрушены целиком. ВС РФ стараются не использовать плотные городские штурмы, потому что это слишком затратно», — резюмировал Живов.
Российские Telegram-каналы писали, что 11 сентября в центральной части Краматорска был зафиксирован первый случай применения FPV-дрона. До этого беспилотники фиксировались преимущественно в южных окрестностях города.
СМИ отмечали, что в ближайшее время ВС РФ смогут использовать против ВСУ в Краматорске ствольную и реактивную артиллерию.