В России предложили «отпуск» для будущих отцов: подробнее об инициативе

При этом Лантратова поддержала цели национального проекта «Семья», но отметила, что мужчины часто исключены из процесса ожидания ребенка. Она убеждена, что участие отца — это важный вклад в здоровье семьи, а не просто поддержка, и что во время беременности, полной волнений и обследований, рядом с женщиной должен быть ее любимый человек.