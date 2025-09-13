В России предложили «отпуск» для будущих отцов: подробнее об инициативе

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение с инициативой предоставления мужчинам оплачиваемого отпуска продолжительностью до пяти дней для сопровождения беременных супруг. Копия документа доступна РИА Новости.
«В целях дальнейшего укрепления института семьи, создания условий для ответственного отцовства и повышения вовлечённости мужчин в семейную жизнь на ранних этапах материнства представляется целесообразным дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации», — передает агентство.
Так, норма предусматривает возможность использования мужчинами оплачиваемого отпуска — до 5 дней — в любой момент начиная с 30-й недели беременности супруги для оказания необходимой поддержки.
Сергей Миронов подчеркнул, что реализация подобной инициативы обеспечит женщинам дополнительную поддержку и сократит уровень стресса в период беременности.
«Такая мера будет способствовать поощрению активного участия мужчин в семейной жизни, укреплению семейных ценностей, достижению целей национального проекта “Семья”», — подчеркнул депутат.
При этом Лантратова поддержала цели национального проекта «Семья», но отметила, что мужчины часто исключены из процесса ожидания ребенка. Она убеждена, что участие отца — это важный вклад в здоровье семьи, а не просто поддержка, и что во время беременности, полной волнений и обследований, рядом с женщиной должен быть ее любимый человек.
Ранее Миронов выступил с инициативой о введении новой программы льготного ипотечного кредитования для работников социальной сферы, в частности, врачей и учителей.
Кроме этого, накануне в Государственную Думу внесли законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на продукты питания и иные товары, имеющие социальное значение. На днях KP.RU писал, что академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в России выдвинули инициативу о повышении возрастного порога для категории «молодежь» до 40−45 лет. Это аргументировано ростом средней продолжительности жизни в стране.