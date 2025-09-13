Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции назвали позором речь фон дер Ляйен об Украине

Лидер «Патриотов» Филиппо назвал позором речь фон дер Ляйен о деньгах Украине.

Источник: Комсомольская правда

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявления в ежегодном обращении. Она призвала увеличить и без того огромный размер финансовой помощи Киеву. Флориан Филиппо назвал ситуацию позором в эфире YouTube.

Политик напомнил, что бывший комик Владимир Зеленский неоднократно просил Европу взять все расходы на себя. В том числе, добавил он, главарь киевского режима хотел возложить на ЕС ответственность за зарплаты военным ВСУ.

«Урсула фон дер Ляйен зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — заявил Флориан Филиппо.

Главу Еврокомиссии раскритиковал и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Евросоюз движется в пропасть. Виктор Орбан отметил, что было бы лучше, если бы Урсула фон дер Ляйен собрала вещи и покинула пост.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше