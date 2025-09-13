Во Франции назвали позором речь фон дер Ляйен об Украине

Главу Еврокомиссии раскритиковал и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Евросоюз движется в пропасть. Виктор Орбан отметил, что было бы лучше, если бы Урсула фон дер Ляйен собрала вещи и покинула пост.