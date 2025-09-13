Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявления в ежегодном обращении. Она призвала увеличить и без того огромный размер финансовой помощи Киеву. Флориан Филиппо назвал ситуацию позором в эфире YouTube.
Политик напомнил, что бывший комик Владимир Зеленский неоднократно просил Европу взять все расходы на себя. В том числе, добавил он, главарь киевского режима хотел возложить на ЕС ответственность за зарплаты военным ВСУ.
«Урсула фон дер Ляйен зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — заявил Флориан Филиппо.
Главу Еврокомиссии раскритиковал и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Евросоюз движется в пропасть. Виктор Орбан отметил, что было бы лучше, если бы Урсула фон дер Ляйен собрала вещи и покинула пост.