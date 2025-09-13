Машины скорой помощи не выдержали климата Астаны

По словам директора городской станции скорой помощи, закупленные реанимобили подходят только для теплого юга. Теперь с дюжину таких «скорых» простаивают на стоянке.
«Эти 12 машин у нас — постоянно двигатели ломались. Я не знаю, может быть, это эксплуатация. На юге модель хорошо показала себя. Там двухлитровый, бензин, турбированный — на юге хорошо идет. Но холодов почему-то боится», — поделился директор городской станции скорой медицинской помощи Астаны Нурданат Беркингали.
Он добавил, что машины просто не выдерживают постоянной эксплуатации в службе скорой помощи. Тем временем закупить новые реанимобили не могут, пока не спишут старые. Но и с этим проблемы. Продать их пытаются еще с января нынешнего года. Теперь предлагают передать автомобили в поликлиники, так как там нагрузка на технику будет меньше.