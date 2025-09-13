Машины скорой помощи не выдержали климата Астаны

Он добавил, что машины просто не выдерживают постоянной эксплуатации в службе скорой помощи. Тем временем закупить новые реанимобили не могут, пока не спишут старые. Но и с этим проблемы. Продать их пытаются еще с января нынешнего года. Теперь предлагают передать автомобили в поликлиники, так как там нагрузка на технику будет меньше.