Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке после подземных толчков объявили угрозу цунами

На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения.

Источник: Аргументы и факты

Угроза цунами объявлена в Камчатском крае после землетрясения, проинформировал Владимир Солодов.

«Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в четыре-шесть баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — написал губернатор в Telegram.

По данным ГУ МЧС по региону, ожидается «подход волны цунами». Солодов уточнил, что специалисты уже приступили к осмотру социально значимых объектов, а также жилых домов.

В настоящее время данные о возможных о разрушениях или серьёзных повреждениях отсутствуют.

Губернатор подчеркнул, что на Камчатке утвердили режим повышенной готовности из-за подземных толчков.

Ранее сообщалось, что около восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше