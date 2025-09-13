На Камчатке после подземных толчков объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена в Камчатском крае после землетрясения, проинформировал Владимир Солодов.
«Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в четыре-шесть баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — написал губернатор в Telegram.
По данным ГУ МЧС по региону, ожидается «подход волны цунами». Солодов уточнил, что специалисты уже приступили к осмотру социально значимых объектов, а также жилых домов.
В настоящее время данные о возможных о разрушениях или серьёзных повреждениях отсутствуют.
Губернатор подчеркнул, что на Камчатке утвердили режим повышенной готовности из-за подземных толчков.
Ранее сообщалось, что около восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3.