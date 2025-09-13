Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в РФ

Наличие семьи в РФ не является основанием для беспрепятственного въезда в страну мигранту, который ранее нарушил закон. Об этом говорится в материалах Четвертого кассационного суда, которые изучило РИА Новости.
Прецедентом стало дело гражданки Вьетнама. В сентябре 2023 года она приехала в Российскую Федерацию по трехмесячной визе, но, когда она истекла, не покинула страну, оставшись еще на 193 дня. Когда вьетнамка вновь попыталась приехать в РФ, ей запретили въезд за нарушение миграционного законодательства.
Женщина оспорила данное решение в суде, сославшись на то, что в России у нее живет супруг, у которого имеется вид на жительство, и несовершеннолетний сын, рожденный в РФ. Сама она тоже планировала подавать документы на ВНЖ. Суды двух инстанций встали на ее сторону, но полиция добилась отмены данных решений в кассации.
— Согласно Конституции России, право на беспрепятственный въезд в страну признается только за россиянами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства — только за теми, кто законно находится в РФ, — постановил суд, передает агентство.
Иностранцы, у которых закончились основания для законного пребывания в России, должны были до 10 сентября включительно урегулировать свое положение, иначе их депортируют из страны. Что изменилось в жизни мигрантов с 11 сентября — в материале «Вечерней Москвы».