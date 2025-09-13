Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за укрепление творческих связей между писателями различных стран, указав, что «литературное творчество само по себе представляет прекрасную среду для диалога». Соответствующее заявление Путин сделал в ходе пленарного заседания XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
По его словам, многонациональный характер России представляет собой бесценное достояние, которое определило богатство культурного наследия страны.
Путин отметил, что Россия изначально формировалась как многонациональное государство, и именно это уникальное качество сформировало ее неповторимую культурную палитру, а также статус державы, поистине великой своими достижениями в искусстве, науке и литературе.
В 2023 году Путин уже заявлял, что оппоненты России ошибочно рассматривают культурное и национальное разнообразие как уязвимость страны. Однако реалии и вызовы, с которыми сталкивается государство, демонстрируют, что это качество является, напротив, особой и непреодолимой силой.
В условиях внешней агрессии и международного давления в стране происходит «укрепление многонационального народа», акцентировал президент. По его словам, враги России — люди с неоколониальным мышлением, по сути своей заблуждающиеся личности — не понимают, что именно это разнообразие усиливает жителей России.
