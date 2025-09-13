Путин: РФ призывает к укреплению взаимодействия писателей разных стран

В условиях внешней агрессии и международного давления в стране происходит «укрепление многонационального народа», акцентировал президент. По его словам, враги России — люди с неоколониальным мышлением, по сути своей заблуждающиеся личности — не понимают, что именно это разнообразие усиливает жителей России.