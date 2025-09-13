Какие семьи в Татарстане могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Закон не обязывает, чтобы все дети появились именно в одном браке. К примеру, женщина состоит во втором браке, но у нее есть ребёнок от первого брака. Позже, во втором браке, у нее родились ещё двое детей, и младший из них родился уже после 2019 года. В таком случае она считается матерью трёх детей и имеет право обратиться за выплатой.