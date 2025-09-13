Башкирию ждут солнечные дни, но холодные ночи

Стало известно, какой будет погода на выходных в Башкирии. Так, сегодня, 13 сентября, осадков не ожидается. Ветер будет северный и северо-восточный умеренной силы. Днем столбики термометров покажут +12…+17°.
В воскресенье, 14 сентября, значительных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +2…+7°, в отдельных районах заморозки до −3°. Днем воздух прогреется до +13…+18°.
В начале следующей недели, 15 сентября, будет сухая умеренная погода. Ночью +2…+7°, местами возможны заморозки до −3°. Днем температура составит +13…+18°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.