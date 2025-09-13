Иностранцам напомнили, из-за чего им нельзя свободно въезжать в Россию

Мигрант, ранее нарушивший закон, не сможет въехать в Россию, даже если у него здесь есть семья. Об этом свидетельствуют данные Четвертого кассационного суда, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Примером послужило нарушение гражданкой Вьетнама миграционных правил: после окончания срока действия ее трехмесячной визы в сентябре 2023 года она оставалась в России еще 193 дня. Это привело к запрету на въезд в страну при следующей попытке пересечения границы.
«Согласно Конституции Российской Федерации, право на беспрепятственный въезд в страну признается только за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства — лишь за теми, кто законно находится на территории России», — передает агентство.
Позднее женщина обжаловала запрет во въезде, так как ее муж имеет ВНЖ в России, а их несовершеннолетний сын был рожден на территории страны. Сама женщина собиралась подавать на вид на жительство. Суды первой и апелляционной инстанций были на ее стороне, однако в кассации полиция смогла добиться отмены этих постановлений.
Накануне в России предложили установить лимит на денежные переводы мигрантов за рубеж. Его предлагают привязать к размеру их официального заработка.