Юрист рассказала, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку

Она также рассказала, где нельзя парковать автомобиль. Так, за остановку на пешеходном переходе, местах остановок общественного транспорта и парковку на тротуаре водителям грозит штраф в тысячу рублей, полторы тысячи за остановку на трамвайных путях, а две тысячи придется заплатить, если ваше авто перегородило дорогу другим машинам, стоянку или останову в тоннеле. Кроме того, юрист напомнила, что в Москве штраф за неправильную парковку составляет от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей.