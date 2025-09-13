Ричмонд
Группа ВСУ попала в окружение возле Амбарного на харьковском участке

Ещё три группы украинских войск ликвидированы.

Источник: Аргументы и факты

Группа 143-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины оказалась в окружении неподалёку от Амбарного на харьковском направлении, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ещё три группы ВСУ ликвидированы.

«Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного. Идёт её уничтожение», — сказал он.

Ранее сообщалось, что группа солдат ВСУ оказалась в окружении на юге населённого пункта Юнаковка, который находится в Сумской области. Командиры Вооружённых сил Украины прекратили все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.