Группа 143-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины оказалась в окружении неподалёку от Амбарного на харьковском направлении, сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ещё три группы ВСУ ликвидированы.
«Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного. Идёт её уничтожение», — сказал он.
Ранее сообщалось, что группа солдат ВСУ оказалась в окружении на юге населённого пункта Юнаковка, который находится в Сумской области. Командиры Вооружённых сил Украины прекратили все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение.