Страшнее Бермудского треугольника: названы две смертельно опасные таинственные зоны

Еще больше масла в огонь подлило обнаружение в 2007 году под водами озера Мичиган сооружения возрастом 9000 лет, описанного как «американский Стоунхендж», а за последний год были обнаружены новые сведения о его происхождении. Это сооружение, найденное недалеко от Траверс-Сити, состоит из больших, расположенных друг за другом камней, которые, как полагают, использовались для охоты в доисторические времена и, возможно, использовались для заманивания животных, таких как карибу, в ловушки.