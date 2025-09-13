Перевернет жизнь трех знаков зодиака: любителей гороскопов предупредили о «ретроградном Уране»

Поклонникам гороскопов стоит быть настороже: серьезное изменение орбиты удаленной планеты может привести к хаосу в нескольких астрологических знаках на долгие месяцы. Печально известный «ретроградный Уран» перевернет жизнь трех знаков зодиака с ног на голову, предупреждает британский таблоид.
Как пишет Daily Mail, 6 сентября Уран стал ретроградным и останется таким до 3 февраля 2026 года, что означает, что с точки зрения Земли будет казаться, что он движется по небу в обратном направлении.
Те, кто следит за астрологией, верят, что положение и движение планет и звезд влияют на их личность и события здесь, на Земле, отмечает Daily Mail. Уран олицетворяет свободу, бунтарство, инновации и неожиданные перемены, а когда он ретрограден, это движение может привести к таким проблемам, как внезапное желание подвергнуть себя сомнению, ссоры в отношениях и даже проблемы с цифровыми устройствами.
Что касается Близнецов, Скорпиона и Водолея, то астрологи утверждают, что на эти знаки больше всего влияет энергия Урана, поскольку он проходит через созвездие Близнецов до 7 ноября.
У Близнецов ретроградный Уран может заставить их переосмыслить старые привычки, что потенциально приведет к творческим прорывам, но также приведет к душевному хаосу, пишет Daily Mail.
Тем временем Скорпионы увидят, что это повлияет на их отношения и финансы, что подтолкнет их к поиску новых способов общения с другими людьми или управления деньгами, что действительно может помочь этому знаку процветать в это время.
Поскольку Уран является планетарным правителем Водолея, этот знак почувствует личностный сдвиг, сосредоточившись на творчестве и развлечениях, побуждая их перестать думать о других и уделять приоритетное внимание собственному счастью, продолжает Daily Mail.
Проще говоря, ретроградный Уран может внести сумятицу, заставляя людей чувствовать себя неуютно или вынужденными сталкиваться с неприятной правдой.
Для некоторых знаков Зодиака эта энергия бьет сильнее, потому что она влияет на определенные сферы их жизни, такие как отношения, творчество или личностный рост, которые известны как различные «дома» астрологических знаков.
Каждый знак зодиака (например, Близнецы, Скорпион и Водолей) связывают с определенными планетами, которые формируют его характеристики. Например, Уран управляет Водолеем, поэтому Водолеи часто сильно ощущают его энергию, объясняет Daily Mail.
Когда такая планета, как Уран, движется по определенным созвездиям, с нашей точки зрения, здесь, на Земле, как в данном случае Близнецы, это влияет на всех, но оказывает большее влияние на знаки, которые тесно связаны с ее энергией или знаком, в котором она находится. В то время как Близнецы, Скорпион и Водолей ощутят на себе это влияние сильнее всего, другие знаки не останутся в стороне.
Согласно ресурсу Astrology.com, Ретроградный Уран влияет на всех, побуждая задуматься о свободе и переменах. Для таких знаков, как Овен, Телец и Рак, последствия могут быть более незаметными, например, испытывать тихое желание пробовать что-то новое, задавать вопросы по заведенному порядку или приспосабливаться к небольшим сбоям в повседневной жизни, таким как отложенная поездка или новый взгляд на проблему.
Астролог-экстрасенс Джимми М. (Jimmy M) комментирует New York Post: «Когда Уран ретрограден в Близнецах, всем знакам потребуется время, чтобы погрузиться в свои мысли, открыть свой разум, расширить свое сознание, поразмыслить о своих отношениях с технологиями, Интернетом, местным сообществом и путешествиями, а также постараться стать своей самой достоверной версией».
В то время как Уран находится в ретроградном знаке Близнецов, его астрологические эффекты сосредоточены на тех характеристиках, которые тесно связаны с близнецами, включая коммуникацию, технологии и социальные связи, пишет Daily Mail. В ноябре 2025 года Уран вернется в знак Тельца, перенося свое влияние на вопросы денег, комфорта и стабильности.
Пока Уран проходит через Тельца оставшуюся часть своего ретроградного движения, это может заставить людей пересмотреть свои привычки в расходовании средств, задуматься о том, что заставляет их чувствовать себя в безопасности, или подтолкнуть их к изменению домашнего распорядка или привязанности к своим ценным вещам.
Хотя ретроградный Уран может оказывать серьезное влияние на то, как некоторые люди воспринимают свою жизнь, он не так хорошо известен, как его печально известный спутник — ретроградный Меркурий.
Ретроградный Меркурий бывает три-четыре раза в год и каждый раз длится около трех недель, продолжает Daily Mail.
Это один из самых обсуждаемых астрологических феноменов, даже среди людей, которые не следуют своим астрологическим знакам. Ретроградный Меркурий часто обвиняют в нарушениях связи, технических сбоях и задержках в поездках, что делает его популярной темой в обсуждениях гороскопов, основных средствах массовой информации и даже в поп-культуре. В следующий раз Меркурий будет ретроградным с 9 по 29 ноября, проходя через созвездия Стрельца и Скорпиона.