Омские экологи ответили на связь загрязнения воздуха с онкологией

Специалисты минздравоохранения Омской области прокомментировали возможную связь между загрязнением воздуха и развитием рака. По данным Роспотребнадзора за 2022−2024 годы, индивидуальный риск выявления канцерогенных эффектов от нечистой атмосферы находился в приемлемом для людей диапазоне. Об этом рассказал портал ngs55.ru.
Медики назвали формальдегид, хром и в меньшей степени бензол, никель приоритетными загрязнителями воздуха, обладающими канцерогенным эффектом. Одновременно специалисты Обь-Иртышского управления ГМС отметили, что с начала 2025 года в регионе провели более миллиона экозамеров на 11 наблюдательных постах. Зафиксировали 277 случаев недопустимой концентрации загрязняющих веществ, чаще всего обнаруживали сероводород.
Ни одно из превышений нормы, по словам экспертов, не носило экстремально-высокого характера.
