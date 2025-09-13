Омские экологи ответили на связь загрязнения воздуха с онкологией

Медики назвали формальдегид, хром и в меньшей степени бензол, никель приоритетными загрязнителями воздуха, обладающими канцерогенным эффектом. Одновременно специалисты Обь-Иртышского управления ГМС отметили, что с начала 2025 года в регионе провели более миллиона экозамеров на 11 наблюдательных постах. Зафиксировали 277 случаев недопустимой концентрации загрязняющих веществ, чаще всего обнаруживали сероводород.