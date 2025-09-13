Миколог Дьяков назвал три главные ошибки при сборе грибов

«Грибы всасывают в себя все, что есть вокруг, и если в почве, в подстилке лесной, в древесине присутствует что-то нехорошее, например, тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов, то в плодовых телах, то есть в грибах, которые мы собираем, этого будет больше, чем в субстрате, то есть происходит аккумуляция. Поэтому собирать надо только в тех местах, в тех районах, где экологически благонадежно», — сказал Дьяков.