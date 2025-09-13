Ричмонд
Миколог Дьяков назвал три главные ошибки при сборе грибов

Миколог Дьяков дал три совета по сбору грибов: не срывать грибы, в которых не уверен, собирать грибы крепкие, молодые и упругие, и только в экологически чистых районах.

Источник: Аргументы и факты

Миколог Максим Дьяков назвал aif.ru три главных ошибки, которые допускают при сборе грибов.

Первая ошибка — собирать грибы, в виде которых сомневаешься.

«Нужно собирать только те грибы, в которых железно уверен. То есть не возникает ни малейших сомнений, что тот гриб белый, а тот масленок. Появилось хоть малейшее сомнение — не бери. Потому что очень много похожих грибов, очень многие виды, даже съедобные, могут внешне лишь немного по-разному выглядеть», — отметил Дьяков.

Вторая ошибка — собирать грибы в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.

«Грибы всасывают в себя все, что есть вокруг, и если в почве, в подстилке лесной, в древесине присутствует что-то нехорошее, например, тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов, то в плодовых телах, то есть в грибах, которые мы собираем, этого будет больше, чем в субстрате, то есть происходит аккумуляция. Поэтому собирать надо только в тех местах, в тех районах, где экологически благонадежно», — сказал Дьяков.

По его словам, экологические карты, по крайней мере по Московской области, можно посмотреть в интернете.

Третья ошибка — собирать подпортившиеся грибы.

«Нужно собирать только крепкие, молодые, упругие грибы, которые еще не начали разрушаться. Гриб вырастает, быстро формирует споры и вскоре после этого начинает гнить. При гниении может выделяться много бактерий, различных соединений. Органика плодового тела сложная», — отметил Дьяков.

При этом миколог добавил, что процесс гниения начинается, как только грибы были сорваны. «Поэтому их надо сразу пробланшировать, либо положить в сушилку, либо в морозилку», — подытожил Дьяков.

