Миколог Дьяков назвал три главные ошибки при сборе грибов

Миколог Максим Дьяков назвал aif.ru три главных ошибки, которые допускают при сборе грибов.
Первая ошибка — собирать грибы, в виде которых сомневаешься.
«Нужно собирать только те грибы, в которых железно уверен. То есть не возникает ни малейших сомнений, что тот гриб белый, а тот масленок. Появилось хоть малейшее сомнение — не бери. Потому что очень много похожих грибов, очень многие виды, даже съедобные, могут внешне лишь немного по-разному выглядеть», — отметил Дьяков.
Вторая ошибка — собирать грибы в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
«Грибы всасывают в себя все, что есть вокруг, и если в почве, в подстилке лесной, в древесине присутствует что-то нехорошее, например, тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов, то в плодовых телах, то есть в грибах, которые мы собираем, этого будет больше, чем в субстрате, то есть происходит аккумуляция. Поэтому собирать надо только в тех местах, в тех районах, где экологически благонадежно», — сказал Дьяков.
По его словам, экологические карты, по крайней мере по Московской области, можно посмотреть в интернете.
Третья ошибка — собирать подпортившиеся грибы.
«Нужно собирать только крепкие, молодые, упругие грибы, которые еще не начали разрушаться. Гриб вырастает, быстро формирует споры и вскоре после этого начинает гнить. При гниении может выделяться много бактерий, различных соединений. Органика плодового тела сложная», — отметил Дьяков.
При этом миколог добавил, что процесс гниения начинается, как только грибы были сорваны. «Поэтому их надо сразу пробланшировать, либо положить в сушилку, либо в морозилку», — подытожил Дьяков.
