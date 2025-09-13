«Дикая теория»: появление жизни на Земле связали с инопланетным разумом

Новая дикая теория утверждает, что жизнь на Земле появилась благодаря инопланетянам, которые миллиарды лет назад терраформировали планету, сделав ее пригодной для жизни. Роберт Эндрес, ученый из Имперского колледжа Лондона, считает, что строительные блоки жизни на Земле, возможно, слишком сложны, чтобы сформироваться естественным путем, а это означает, что им нужно было что-то (или кто-то), чтобы запустить этот процесс.
Эта идея, известная как направленная панспермия, предполагает, что инопланетяне, возможно, послали на Землю микробов или простейшие формы жизни, чтобы ускорить эволюцию, навсегда изменив представление человечества о том, откуда берется жизнь, пишет Daily Mail.
Роберт Эндрес предположил, что это могло произойти около 4,2 миллиарда лет назад, вскоре после того, как Земля остыла и образовалась вода, и инопланетяне, возможно, использовали космический корабль или зонды для доставки микробиологических «стартовых наборов» на молодую планету.
Ученый добавил, что естественное возникновение жизни без какой-либо посторонней помощи маловероятно, поскольку количество химического «порядка», необходимого для образования первых простых клеток, было бы слишком велико, чтобы собраться вместе всего за 500 миллионов лет.
Эта теория может изменить современную науку, бросив вызов традиционному представлению о том, что жизнь возникла из химического «бульона» случайно, и предложив вместо этого преднамеренное действие неизвестного разума, констатирует Daily Mail.
«Сегодня в научных журналах люди всерьез рассматривают возможность терраформирования Марса или Венеры, — пишет Эндрес. — Если развитые цивилизации существуют, то не исключено, что они могут предпринимать подобные вмешательства — из любопытства, по необходимости или намеренно».
Хотя это и рабочая теория, Пентагон в США опубликовал отчет за 2024 год, в котором нет никаких свидетельств существования инопланетной жизни.
Направленная панспермия, впервые предложенная учеными Фрэнсисом Криком и Лесли Оргелом в 1970-х годах, предполагала, что высокоразвитая инопланетная цивилизация могла намеренно отправить жизнь на Землю, направляя ее формирование в соответствии со своими целями.
Идея заключается в том, что эти микробы приземлялись, выживали и давали начало жизни, которая со временем могла эволюционировать в более сложные формы.
Эндрес рассматривал это как способ объяснить раннее появление жизни на Земле, хотя и отметил, что это трудно доказать без доказательств существования инопланетян или их технологий.
В новом исследовании, проведенном на сервере предварительной печати Arxiv, которое еще не прошло экспертную оценку, использовались математические и компьютерные модели для оценки «информации», необходимой для создания первых ячеек на Земле.
Роберт Эндрес сравнил информацию, содержащуюся в этих химических строительных блоках, с «битами» компьютера, а это означает, что для упорядочивания ДНК и форм белков в работающую протоклетку необходимы конкретные инструкции.
Эндрес вывел простую формулу, позволяющую оценить баланс между хаосом химического состава ранней Земли и порядком, необходимым для возникновения протоклетки. Ученый предположил, сколько полезной биологической информации содержится в этом «бульоне» и как долго сложные молекулы могут существовать, прежде чем распадутся.
Затем он подсчитал, сколько информации о ДНК и белках потребуется протоклетке и как быстро она сможет со временем преобразоваться в сложные формы жизни.
Эксперимент показал, что скорость, с которой из химического «супа» можно извлекать полезную информацию, составляет около 100 бит в секунду, что намного выше, чем те два бита в год, которые, по мнению людей, требуются для построения основных клеток.
Хотя модель Эндреса показала, что жизнь могла сформироваться сама по себе миллиарды лет назад, все равно потребовалось бы примерно 500 миллионов лет для того, чтобы этот процесс, наконец, привел к образованию достаточного количества органических строительных блоков для формирования сложных клеток.
Автор исследования утверждал, что вероятность того, что такой случайный процесс останется таким последовательным в течение этого периода без какой-либо помощи извне, невероятно мала.
Другие теории о том, как зародилась жизнь на Земле, были сосредоточены на том, что жизненно важные для органической жизни соединения оседали здесь в результате случайных столкновений с метеоритами и ударами молний, дающими им энергию для создания новых организмов, напоминает Daily Mail.
Между тем, некоторые ученые утверждают, что жизни не нужны были тысячи сверхзаряженных молний или метеоритов, чтобы зародиться на планете.
Ученые из Стэнфордского университета выдвинули теорию, что крошечные «микроразрядные» искры от капель воды, разбивающихся о берег, генерируют электрическую энергию, необходимую для смешивания с органическими частицами в ранней атмосфере.