«Дикая теория»: появление жизни на Земле связали с инопланетным разумом

Новая дикая теория утверждает, что жизнь на Земле появилась благодаря инопланетянам, которые миллиарды лет назад терраформировали планету, сделав ее пригодной для жизни. Роберт Эндрес, ученый из Имперского колледжа Лондона, считает, что строительные блоки жизни на Земле, возможно, слишком сложны, чтобы сформироваться естественным путем, а это означает, что им нужно было что-то (или кто-то), чтобы запустить этот процесс.