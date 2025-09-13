Ричмонд
Живов: ВС РФ выйдут к Славянско-Краматорской агломерации до конца года

Российские военные до конца года могут выйти к Славяно-Краматорской агломерации при условии, если текущий темп продвижения сохранится. На этом направлении работают несколько именных бригад и дивизий ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные до конца года могут подойти к Славянско-Краматорской агломерации, заявил aif.ru военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.

«На этом направлении сейчас работают несколько именных российских бригад и дивизий, зарекомендовавших себя ранее в боях в разных зонах СВО. И очень активно используются передовые тактики применения дронов. Поэтому есть вероятность, что до конца года мы к Славянско-Краматорской агломерации подойдем», — сказал Живов.

Он также отметил, что в Краматорске, как и в других крупных городах в Донбассе, есть множество укрытий для ВСУ. Речь о складах и шахтах.

Российские Telegram-каналы писали, что 11 сентября в центральной части Краматорска был зафиксирован первый случай применения FPV-дрона. До этого беспилотники фиксировались преимущественно в южных окрестностях города.

СМИ отмечали, что в ближайшее время ВС РФ смогут использовать против ВСУ в Краматорске ствольную и реактивную артиллерию.