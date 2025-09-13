В Усолье-Сибирском казачий атаман на коне прибыл на избирательный участок

По данным облизбиркома, первый день голосования уже показал возросшую активность избирателей. За 12 сентября свои голоса отдали 241 560 жителей региона, что составляет 13,2% от общего числа зарегистрированных избирателей, которых в регионе насчитывается 1 821 249 человек. Этот результат существенно превышает показатели прошлых выборов: пять лет назад явка за аналогичный период была на уровне 8,09%.