В Усолье-Сибирском казачий атаман на коне прибыл на избирательный участок

В Усолье-Сибирском местный казачий атаман Алексей Ведерников оригинальным способом призвал земляков к активному участию в выборах. Он прибыл на избирательный участок верхом на коне. Продемонстрировав отличную выучку в седле, Ведерников так же уверенно выполнил свой гражданский долг, отдав голос за выбранного кандидата, и призвал всех сибиряков последовать его примеру. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном центре общественного наблюдения за выборами.
Между тем выборы губернатора Иркутской области, стартовавшие 12 сентября, успешно продолжаются. Во второй день голосования для жителей региона вновь открыли свои двери 1866 избирательных участков. В списке значится четверо претендентов: Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду»), Игорь Кобзев («Единая Россия») и Сергей Левченко (КПРФ).
По данным облизбиркома, первый день голосования уже показал возросшую активность избирателей. За 12 сентября свои голоса отдали 241 560 жителей региона, что составляет 13,2% от общего числа зарегистрированных избирателей, которых в регионе насчитывается 1 821 249 человек. Этот результат существенно превышает показатели прошлых выборов: пять лет назад явка за аналогичный период была на уровне 8,09%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске с 15 и 16 сентября ограничат движение по трем улицам.