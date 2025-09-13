Путин выступил за взаимодействие писателей из разных стран

Ранее Путин назвал семью главным хранителем культуры. Как отметил президент, в семье укоренены идентичность и национальный характер страны. Он добавил, что в понятие культуры также входят преемственность поколений и передача духовно-нравственных ценностей. По словам главы государства, все, что сегодня называют наследием, в момент своего создания было остро современным искусством.