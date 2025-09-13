Путин выступил за взаимодействие писателей из разных стран

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге в субботу, 13 сентября, подчеркнул важность укрепления сотрудничества между писателями разных стран.
Он отметил, что литература является «прекрасной средой» для диалога и обмена идеями, способствующей сближению людей.
Глава государства также призвал объединить усилия для сохранения самобытности и многообразия культурных традиций.
По его словам, настоящее искусство пробуждает в человеке лучшие качества и способствует созиданию. Путин добавил, что необходимо не допустить исчезновения малых культур, а также избавить мир от двойных стандартов и практики «отмены» культуры, говорится на сайте Кремля.
Ранее Путин назвал семью главным хранителем культуры. Как отметил президент, в семье укоренены идентичность и национальный характер страны. Он добавил, что в понятие культуры также входят преемственность поколений и передача духовно-нравственных ценностей. По словам главы государства, все, что сегодня называют наследием, в момент своего создания было остро современным искусством.